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Один из пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии скончался в реанимации

МЧС: мужчина, получивший ожоги при взрыве в Салавате, скончался в реанимации
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Фото: t.me/mchsrb01
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Один из четырех пострадавших в результате взрыва на предприятии в башкирском городе Салавате скончался в реанимации. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

«51-летний мужчина, который получил сильные ожоги при происшествии в Салавате, к сожалению, сегодня утром скончался в реанимации», — написали в Telegram-канале ведомства.

О состоянии двух других пострадавших, находящихся в реанимации, не уточняется.

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О взрыве на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» в Башкирии сообщалось 16 мая. Для устранения последствий происшествия привлечены 43 человека и 17 единиц техники. В результате происшествия четверо мужчин были доставлены в больницу. В тот же день при ликвидации последствий взрыва на предприятии в башкирском городе Салавате из-под завалов достали тело погибшего мужчины.

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