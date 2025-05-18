Запуск индийской ракеты PSLV-C61 закончился неудачей из-за технических проблем

Запуск индийской ракеты PSLV-C61 в рамках миссии EOS-09 потерпел неудачу в связи с техническими проблемами в третьей ступени. Об этом 18 мая сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO).

«Сегодня была предпринята 101-я попытка запуска. Производительность PSLV-C61 была нормальной до второй ступени. Из-за наблюдения на третьей ступени миссия не могла быть выполнена», — цитирует заявление газета The Indian Express.

По словам председателя ISRO В. Нараянана, которые приводит телеканал NDTV, в камере корпуса двигателя космического аппарата упало давление. Глава организации уточнил, что в настоящее время специалисты изучают все характеристики.

Компания SpaceX 7 марта сообщила о неудачном запуске космического корабля Starship. Уточнялось, что связь с аппаратом была утеряна спустя несколько минут после старта.