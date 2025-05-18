Силы ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что все беспилотники были сбиты в период с 8:20 до 9:00 мск.
В этот же день ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Как отметили в Минобороны, все дроны были самолетного типа.