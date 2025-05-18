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Силы ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 18 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что все беспилотники были сбиты в период с 8:20 до 9:00 мск.

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В этот же день ПВО уничтожила 14 беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Как отметили в Минобороны, все дроны были самолетного типа.

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