Минимум 17 человек погибли в результате пожара на юге Индии
По меньшей мере 17 человек, включая женщин и детей, погибли в результате пожара в южном индийском городе Хайдарабад. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщило агентство ANI.
«Пожар вспыхнул рано утром, пожарная служба правительства Теланганы прибыла на место. Они пытались спасти всех. Но огонь распространился очень широко. Большинство людей внутри здания погибли», — приводит издание слова министра Теланганы Поннама Прабхакара.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в магазине жемчуга, расположенном на первом этаже жилого здания. Магазин принадлежал одной семье, жилье которой находилось этажом выше. Пожарные прибыли на место, но не смогли оперативно справиться с огнем.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Власти приняли решение выплатить компенсации: родственники погибших получат по $2,3 тыс., пострадавшим будет выплачено по $580.
2 мая на крупнейшем в Норвегии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Монгстаде произошло возгорание. За пределами объекта в обычном порядке была создана зона безопасности. На месте происшествия работали две пожарные машины.