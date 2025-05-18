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В МВД рассказали о праве россиян поставить прочерк в паспорте вместо подписи

В МВД рассказали о праве россиян поставить прочерк в паспорте вместо подписи

МВД: в паспорте можно поставить прочерк, если человек не может расписаться
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Граждане РФ с ограниченными физическими возможностями могут поставить в паспорте прочерк вместо подписи. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — говорится в Telegram-канале.

В МВД уточнили, что на законодательном уровне в государстве понятие «подпись» не закреплено. В ведомстве также напомнили, что в случае решения изменить подпись оформлять новый документ не нужно.

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29 марта в ГУВМ МВД России перечислили действия в случае утери паспорта за границей. Так, гражданину следует обратиться в посольство РФ, чтобы утраченным паспортом не смогли воспользоваться злоумышленники. При этом заграничный паспорт будет отмечен МВД как недействительный со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.

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