Реклама
Прямой эфир
Армия
Балтийский флот отметит свою 322-ю годовщину со дня основания
Мир
СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля
Спорт
Представитель Овечкина рассказал о его возвращении в Россию
Мир
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Армия
Оператор FPV-дронов уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО
Общество
Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при аренде жилья
Мир
ФБР начало расследование взрыва автомобиля в Калифорнии
Армия
Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью
Мир
Женевская НПО сообщила о росте числа call-центров мошенников на Украине
Происшествия
В Приморье в бухте Емар обнаружили мертвого амурского тигра
Происшествия
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Армия
Патрушев заявил о пресечении БФ провокаций со стороны недружественных стран
Мир
Два человека погибли после столкновения парусного судна с Бруклинским мостом
Мир
СМИ сообщили о гибели 78 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве 18 мая
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Общество
В Санкт-Петербурге задержали блогера Владоса Мироса
Сюжет:

Пленный наемник из Колумбии рассказал об убийстве ВСУ своих сослуживцев

0
EN
Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих раненых сослуживцев. Об этом 18 мая сообщил пленный наемник из Колумбии с позывным Механик, участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии в составе 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

«Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы (боевики ВСУ. — Ред.) раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, военные отступали и не захотели выносить раненых и оказывать им помощь. Он отметил, что украинских боевиков расстреляли прямо на позиции, «чтобы не были они обузой».

Колумбийский наемник с позывным Механик поделился, что такие данные получил от боевиков смешного подразделения.

«Приказывали убивать людей, если они говорят по-русски»
Командиры ВСУ в Курской области устроили геноцид по языковому принципу, подчеркивают эксперты

Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Троянов 16 мая рассказал, как его сослуживцы открывали огонь по своим же военным из-за проблем со связью. По его словам, боевиков пытались забросить на неподготовленные позиции и оставить на произвол судьбы, а после ввиду дезорганизации между подразделениями украинской армии на линии боевого соприкосновения разбили своими же ударными дронами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025