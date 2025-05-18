Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих раненых сослуживцев. Об этом 18 мая сообщил пленный наемник из Колумбии с позывным Механик, участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии в составе 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

«Когда взяли в плен иностранца, колумбийца, он говорит, что украинцы (боевики ВСУ. — Ред.) раненых своих же украинцев расстреляли при этих же наемниках», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, военные отступали и не захотели выносить раненых и оказывать им помощь. Он отметил, что украинских боевиков расстреляли прямо на позиции, «чтобы не были они обузой».

Колумбийский наемник с позывным Механик поделился, что такие данные получил от боевиков смешного подразделения.

Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Троянов 16 мая рассказал, как его сослуживцы открывали огонь по своим же военным из-за проблем со связью. По его словам, боевиков пытались забросить на неподготовленные позиции и оставить на произвол судьбы, а после ввиду дезорганизации между подразделениями украинской армии на линии боевого соприкосновения разбили своими же ударными дронами.