В Приморье в бухте Емар обнаружили мертвого амурского тигра

В Приморском крае в бухте Емар был найден мертвым амурский тигр. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что 18 мая 2025 мая в акватории бухты Емар обнаружили амурского тигра без признаков жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как указали в прокуратуре, установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины гибели животного, и результаты проверки поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

В министерстве лесного хозяйства Приморья добавили, что в данный момент специалисты занимаются организацией мероприятий по поиску и изъятию тела хищника из воды. Эта процедура необходима для последующего проведения экспертиз, позволяющих установить причины гибели.

21 марта сообщалось, что житель Приморья предстанет перед судом за отстрел амурского тигра. Мужчина 1982 года рождения на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан» обнаружил занесенного в Красную книгу РФ самца амурского тигра, два раза выстрелил в него из длинноствольного нарезного карабина, разделал тело животного, вывез за пределы охотугодья и спрятал его части в лесном массиве.