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Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при аренде жилья

Риелтор Ермоленко: аферисты занижают стоимость аренды жилья на 20–40%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сезон аренды жилья сопровождается не только ростом спроса, но и активизацией мошенников. По словам экспертов, только в 2023 году россияне потеряли более 500 млн рублей из-за афер с недвижимостью. Об этом 18 мая рассказала семейный риелтор Светлана Ермоленко.

По ее словам, главные признаки обмана — подозрительно низкая цена, идеальные фотографии, отсутствие точного адреса и требование предоплаты до просмотра объекта. Мошенники копируют описания реальных квартир, занижают цену на 20–40%, а затем исчезают с деньгами.

Особую опасность представляют так называемые двойные сделки, когда жилье одновременно сдается нескольким арендаторам. За границей распространена схема, при которой злоумышленник, арендовав жилье у владельца, перепродает его туристам, выдавая себя за хозяина.

«Ключевая защита — личная встреча и проверка документов. В России проверяйте выписку из ЕГРН через «Госуслуги.Недвижимость», за границей — запрос документов вроде немецкого Grundbuch или американского Zillow, в Таиланде можно у хозяина запросить Blue Book, имя собственника книжки должно совпадать с именем того, с кем вы подписываете контракт», — сказала Ермоленко в беседе с «Газетой.Ru».

Если мошенничество уже произошло, необходимо зафиксировать переписку и обратиться в полицию. За рубежом рекомендуется также связаться с консульством.

Риелтор подчеркнула, что договор аренды должен быть подробным и включать все условия, включая коммунальные платежи и возможные штрафы.

«Если предложение кажется слишком хорошим, вероятно, это ловушка. Аренда жилья — хоть в родном городе, хоть на Бали — должна начинаться с вопросов, а не с эмоций», — резюмировала риелтор.

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13 мая эксперт по недвижимости и риелтор Олег Бендриков предупредил об угрожающих лишением недвижимости нарушениях. По его словам, квартиру могут выставить на торги, если в ней была сделана незаконная перепланировка, образовались большие коммунальные долги или был нарушен Жилищный кодекс.

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