Два человека погибли после столкновения парусного судна с Бруклинским мостом
При столкновении парусного судна военно-морских сил (ВМС) Мексики «Куаутемок» с Бруклинским мостом в Нью-Йорке погибли два человека. Об этом 18 мая сообщила газета New York Post со ссылкой на экстренные службы.
«Когда три огромные мачты ударились о легендарный пролет, медленно, одна за другой, по крайней мере два члена экипажа стояли на их вершине. Некоторые другие члены экипажа были замечены свисающими с поврежденных мачт», — уточнили в материале.
На месте происшествия работают спасательные службы. Власти проводят расследование причин инцидента.
Ранее в этот день сообщалось, что при столкновении парусного судна ВМС Мексики «Куаутемок» с Бруклинским мостом в Нью-Йорке пострадали не менее 19 человек. Мост серьезных повреждений не получил, движение было возобновлено в обоих направлениях после предварительной проверки.