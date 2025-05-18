Politico узнала о подготовке переворота в Румынии после отмены победы Джорджеску
Вооруженный переворот с участием наемников планировался в Румынии союзником кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом в субботу, 17 мая, сообщила газета Politico.
По данным следствия, Джорджеску хотел устроить массовые беспорядки, которые бы походили на попытку штурма Капитолия 6 января 2021 года после поражения в тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Следователи теперь рассматривают собрание Джорджеску с союзниками после поражения как ключевой момент в «заговоре» с целью дестабилизации ситуации в Румынии с помощью восстания после отмены выборов, считает автор публикации.
На встрече с Джорджеску в том числе присутствовал Хорациу Потра, которого Politico в материале называет «лидером наемников».
Ранее, 12 мая, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, вышедший в первый тур президентских выборов в Румынии, заявил, что стремится к союзу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политик назвал себя еврореалистом и подчеркнул, что не является евроскептиком. О его лидерстве в первом туре президентских выборов стало известно 4 мая, после того как он набрал 42,28% голосов. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.
В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты голосования.