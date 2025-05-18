При столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом пострадали 19 человек
При столкновении парусного судна ВМС Мексики «Куаутемок» с Бруклинским мостом в Нью-Йорке пострадали не менее 19 человек. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщило агентство Reuters.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что из 19 пострадавших у четверых серьезные травмы. Мост серьезных повреждений не получил, движение было возобновлено в обоих направлениях после предварительной проверки.
Уточняется, что три мачты процарапали дно Бруклинского моста, после чего обрушились. По данным агентства, предварительная причина происшествия — механическая неисправность парусника.
О столкновении парусника «Куаутемок» с Бруклинским мостом стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что на борту было не менее 277 человек, а сам корабль совершал праздничный визит в Нью-Йорк.