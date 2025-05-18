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Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида

DM: число переселившихся в аэропорт Мадрида бездомных возросло до 500
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Фото: Global Look Press/Diego RadamÃƒÂ©S
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Количество бездомных, поселившихся в главном аэропорту испанского Мадрида, возросло до 500. Об этом 17 мая сообщила газета Daily Mail (DM).

«Число «несанкционированных пассажиров», как их называют власти, в аэропорту возросло примерно с 50 до почти 500 человек», — говорится в публикации.

В результате в нескольких зонах здания даже пришлось провести дезинфекцию от клопов, отмечает СМИ.

«Это похоже на зону бедствия», — приводит издание слова одного из туристов, впечатленных увиденным в аэропорту Мадрида.

Как указали в издании, среди «жильцов» аэродрома бездомные люди с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем и запрещенными веществами. Они расположились на всех этажах на разных участках, в том числе перегораживая входы в туалеты и занимая ресторанные столики.

В материале подчеркнули, что бездомные могут представлять угрозу безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта: у них при себе находили ножи и другие виды оружия, а также заставали за кражами.

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Ранее, 9 мая, европейцы устроили протест напротив здания правительства в испанском Мадриде. Люди организовали уличную выставку «Куда идут твои налоги». Ее целью было обратить внимание граждан на то, куда правительство тратит средства налогоплательщиков.

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