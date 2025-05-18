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В России цена продажи готового жилья снизилась на 6,9%

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В России цена продажи готового жилья снизилась на 6,9%. Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России за полгода снизилась почти на 7%, с 4,58 до 4,29 млн рублей, рассказали в федеральной компании «Этажи».

«За последние пять лет наблюдений это самое существенное снижение средней стоимости продажи вторичного жилья в России, до этого она росла вслед за ценой предложения, а коррекция была кратковременной и не превышала 2–3%», — пояснил зафиксированный тренд ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

При этом, как отмечает эксперт, средняя цена предложения на вторичном рынке, за которую собственники выставляют свои объекты на продажу, за аналогичный период незначительно, но выросла на 1,1%.

«Высокие ипотечные ставки по программам для покупки готового жилья вынуждают потенциальных покупателей искать более бюджетные варианты жилья, а снизившийся спрос и выросший срок продали на вторичном рынке делают продавцов более лояльными к предоставлению дисконта, в итоге реальная цена продажи снижается», — продолжает Иванов.

Среди российских мегаполисов самое большое снижение реальной цены продажи вторичного жилья за последние полгода зафиксировано в Ростове-на-Дону (–15%), Краснодаре (–12%), Перми (–11%), Красноярске (–7,5%).

В Москве и Казани за аналогичный период средняя цена продажи осталась на прежнем уровне.

«Ситуация с ценами на готовое жилье сейчас развивается вопреки законам рынка: спрос снизился, а цена предложения хоть и медленно, но продолжает расти. Собственники по-прежнему стараются продать свои квартиры с максимальной доходностью, однако в реальности покупают те объекты, цена на которые снизилась или есть возможность для торга», — пояснил Иванов.

Эксперт также спрогнозировал, что в нынешних условиях реальная средняя цена продажи продолжит снижаться, поскольку покупателей, готовых оформлять ипотеку по рыночным ставкам, очень мало, а значит, приобретать будут более бюджетное жилье. В перспективе двух-трех месяцев она может снизиться еще на 3–4%.

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Ранее, 17 мая, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков рассказал, что инвестиционная недвижимость может обеспечить стабильный доход. По его словам, при выборе квартиры для последующей сдачи в аренду необходимо ориентироваться на регионы с высоким туристическим потоком или активной трудовой миграцией.

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