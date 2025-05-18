Представитель Овечкина рассказал о его возвращении в Россию
Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернется в Россию в ближайшее время. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
«Александр планирует вернуться в ближайшее время. До лета уже будет в Москве», — цитирует слова Чистякова «Спорт-Экспресс».
При этом представитель Овечкина не назвал точную дату возвращения хоккеиста.
Ранее, 16 мая, ХК «Каролина Харрикейнз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Также по итогам матча «Вашингтон Кэпиталз» завершил свое выступление в Кубке Стэнли.