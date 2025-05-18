Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме в Орле

Пожарные ликвидировали возгорание в девятиэтажном доме, из которого было эвакуировано не менее 32 человек. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в квартире и на балконах. От огня пострадала квартира на седьмом этаже, где начался пожар, а также балконы седьмого, восьмого и девятого этажей», — написали в Telegram-канале ведомства.

По уточненным данным, к ликвидации возгорания были привлечены 31 специалист и 10 единиц техники.

О возгорании в многоэтажном доме в Орле, из которого спасли 11 человек, стало известно ранее в этот день. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев людей спасли в том числе с помощью автоподъемника.