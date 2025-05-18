Оператор FPV-дронов уничтожил БТР Stryker и сорвал ротацию ВСУ в зоне СВО
Оператор FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожил бронетранспортер (БТР) Stryker производства США и сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующие кадры в воскресенье, 18 мая, предоставило Минобороны России.
БТР перевозил украинских боевиков в районе населенного пункта Комар, но был обнаружен российскими военнослужащими с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Оператор поразил цель FPV-дроном, оснащенным камерой ночного видения. В результате боевая машина загорелась.
«Действия расчета БПЛА позволили своевременно пресечь попытку маневра украинских формирований и предотвратить выдвижение бронетехники с живой силой к линии боевого соприкосновения», — передает оборонное ведомство.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили роботизированную платформу ВСУ на краснолиманском направлении. С использованием беспилотника они выявили перемещение украинской платформы вдоль лесополосы. Затем обнаруженная цель была уничтожена расчетом FPV-дрона.