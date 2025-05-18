Парусное судно ВМС с 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост
Парусное судно Военно-морских сил (ВМС) Мексики с 277 людьми на борту совершило столкновение с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, в результате есть пострадавшие. Об этом в субботу, 17 мая, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на пожарных.
«Огромный парусный корабль мексиканских ВМС, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост поздно вечером в субботу. <…> Несколько членов экипажа получили серьезные травмы», — пишет издание.
Как указано, одна из мачт упала на палубу сразу в результате столкновения. Точное количество пострадавших не уточняется.
Ранее в этот день портал Yle сообщал, что два гражданских вертолета столкнулись в небе над аэродромом в общине Эура в финской области Сатакунта. По данным СМИ, после аварии оба воздушных судна упали на землю. На место ЧП оперативно прибыли специалисты и правоохранители.