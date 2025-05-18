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Женевская НПО сообщила о росте числа call-центров мошенников на Украине

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Фото: РИА Новости
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Увеличение числа мошеннических call-центров на Украине вызывает обеспокоенность. Об этом 15 мая сообщила неправительственная организация (НПО) со штаб-квартирой в Женеве «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

Как указали эксперты НПО, тенденция роста числа мошеннических call-центров связана с привлечением в них украинской молодежи за счет обещаний высокой заработной платы.

По словам исследователей, многих сотрудников таких организаций в итоге не вознаграждают обещанными суммами. А в случаях, когда деятельность хорошо оплачивается, работников лишают возможности уйти, применяя к ним запугивания и физическое насилие.

Помимо того, согласно исследованию, на Украине произошел рост незаконной торговли запрещенными веществами.

Уточняется, что доклад подготовлен на основе трехлетних исследований GITOC.

«На Украине против россиян работает 350-400 мошеннических call-центров»
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7 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что на Украине в настоящее время действуют 150 call-центров, которые ведут мошенническую деятельность против россиян, при этом для их работы Киев использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза (ЕС). Отмечается, что значительная часть средств от телефонного мошенничества используется для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических бандформирований.

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