Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения роботизированной платформы ВСУ
Минобороны России 18 мая опубликовало кадры объективного контроля уничтожения роботизированной платформы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетом FPV-дрона группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.
Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения СВО выявили перемещение вдоль лесополосы роботизированной платформы ВСУ, которая осуществляла подвоз боеприпасов на позиции украинских формирований.
Обнаруженная цель была уничтожена точным попаданием FPV-дрона.
17 мая бойцы 242-го мотострелкового полка 20-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как проходила зачистка населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Штурмовики «Центра» производили зачистку подвалов и зданий под прикрытием беспилотных летательных аппаратов. В один из подвалов, где удалось закрепиться военным, залетели два FPV-дрона противника.