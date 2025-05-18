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В Москве экс-главу Binance в СНГ заключили под стражу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Экс-главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса арестовали 16 мая по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в материалах Замоскворецкого районного суда Москвы.

Мужчина также является сооснователем крипто-игры Blum. Она была представлена как аналог популярной в 2024 году Hamster Kombat. Игра обещала пользователям реальные выплаты за «фарм» и обмен внутриигровых токенов, однако обещания так и не были выполнены.

В Blum, в свою очередь, сообщили, что Смеркис ушел с должности в компании.

«Мы хотели бы сообщить нашему сообществу, что Владимир Смеркис оставил должность директора по маркетингу и больше не участвует в развитии проекта и не является соучредителем», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram.

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17 мая корреспондент «Известий» сообщил, что Тверской районный суд столицы отправил бывшего министра торговли Московской области, предпринимателя Михаила Хубутию, под домашний арест. Ранее в тот же день Хубутия добровольно явился в следственные органы и признался в нападении на свою экс-возлюбленную Юлию Ван.

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