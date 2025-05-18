В The Times сообщили о планах Британии создать внутреннюю гвардию из добровольцев
Великобритания создаст внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев для защиты критических объектов инфраструктуры от атак вражеских государств и террористов. Об этом в субботу, 17 мая, сообщила газета The Times.
«В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов», — говорится в материале.
Добровольцев будут направлять на охрану атомных электростанций, телекоммуникационных объектов и интернет-кабелей. Уточняется, что формирование будет создано по образцу гражданского ополчения 1940 года.
Президент Эстонии Алар Карис 14 апреля одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Уточняется, что изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.