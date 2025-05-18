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В The Times сообщили о планах Британии создать внутреннюю гвардию из добровольцев

The Times: Британия создаст гвардию из добровольцев для защиты критических объектов
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Фото: TASS/AP/Vadim Ghirda
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Великобритания создаст внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев для защиты критических объектов инфраструктуры от атак вражеских государств и террористов. Об этом в субботу, 17 мая, сообщила газета The Times.

«В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов», — говорится в материале.

Добровольцев будут направлять на охрану атомных электростанций, телекоммуникационных объектов и интернет-кабелей. Уточняется, что формирование будет создано по образцу гражданского ополчения 1940 года.

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