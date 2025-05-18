ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракеты с территории Йемена. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в пресс-службе армии.
«ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что успешно перехватили ракету.
Ранее, 17 мая, ЦАХАЛ сообщила о планах расширить военную операцию в секторе Газа. Уточнялось, что израильские военные продолжают добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.
До этого, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели более 100 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ. Среди прочего, израильская армия ударила по гражданскому автомобилю в эксклаве, при этом погибли четыре человека, в том числе три ребенка.