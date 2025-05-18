В Санкт-Петербурге задержали блогера Владоса Мироса

В Санкт-Петербурге в субботу, 17 мая, силовики задержали блогера Владислава Мирова, известного в медийном пространстве под псевдонимом Владос Мирос.

По словам источника «Известий», сейчас блогера допрашивают.

Мирос должен был выступить в клубе Department 57 на Конюшенной площади, но теперь выступление перенесено на другой день. Информация об этом появилась в Telegram-канале клуба.

Официальных данных по поводу задержания пока нет. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее, 14 мая, блогера-миллионника Гусейна Гасанова заочно арестовали по ходатайству следствия по делу о легализации денег, заработанных в результате уклонения от уплаты налогов.

Об объявлении Гасанова в розыск по уголовной статье стало известно ранее в тот же день. По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, решение об аресте блогера было обжаловано.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесвумен Юлии Мильченко о взыскании 10 млн рублей с бывшей фирмы Гасанова ООО «Банда». Иск индивидуального предпринимателя Мильченко к московской компании был подан в начале июля.

До этого, 15 июня, Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск против Гасанова за долги на сумму 144,8 млн рублей. 16 августа стало известно, что блогер погасил задолженность перед ведомством. В связи с этим 5 сентября Арбитражный суд столицы прекратил производство по делу.