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Эксперт объяснила важность своевременного обновления банковских приложений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обновление приложений, особенно банковских, необходимо, даже если всё работает. Это нужно, чтобы избежать хакеров и мошенников, которые пользуются уязвимостями программ до их устранения. Об этом 17 мая сообщила инженер-эксперт по автоматизированному тестированию Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft Эльвира Хусаинова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, обновления — это не просто смена дизайна или добавление новых функций. Их главная задача заключается в удалении уязвимости, которыми активно пользуются злоумышленники. Любая найденная брешь в коде популярного приложения превращается в лазейку для доступа к телефону, переписке или банковским данным, пояснила Хусаинова.

Она подчеркнула, что особенно важно своевременно обновлять финансовые приложения. Это не просто совет, а необходимое условие безопасности денег пользователей. Каждая новая версия устраняет риски: фишинг, подмену транзакций, удаленный взлом и другие способы мошенничества, перечислила эксперт. Только актуальное ПО обеспечивает защиту от этих угроз.

Как указала Хусаинова, последствия игнорирования этого факта могут быть серьезными и повлечь за собой утечку данными, участие устройства в кибератаках или даже блокировку вымогателями. Одно пропущенное обновление способно обернуться крупными потерями, отметила собеседница издания.

«В следующий раз, когда появится сообщение «Доступно обновление», не жмите «позже». Это не каприз разработчиков, а попытка спасти от больших проблем», — заключила эксперт.

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17 мая департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей столицы об участившихся случаях мошенничества с предложением записаться на прием к врачу. Там сообщили, что мошенники могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем злоумышленники попросят своих жертв продиктовать код из СМС или отправить личные данные.

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