Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, посвященный переговорам по ядерной программе Ирана. Об этом в субботу, 17 мая, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе», — сказало он в беседе с «РИА Новости».

Крайний раунд переговоров по ядерным вопросам состоялся 16 мая в Стамбуле.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон дал понять Тегерану, что появление у страны ядерного оружия недопустимо. При этом он подчеркнул, что у Ирана мало времени на принятие размышления по вопросу.

Ранее, 11 мая, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.