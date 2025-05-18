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Сержант Черновалов восстановил работу ретранслятора под артиллерийским обстрелом ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Сержант Эдуард Черновалов организовывал связь между командным пунктом и штурмовыми подразделениями Вооруженных сил (ВС) России. В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 18 мая, сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели минометный обстрел российских позиций, в результате был поврежден ретранслятор. Черновалов, понимая, что связь нужно восстановить как можно скорее, выдвинулся к месту повреждения, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника и атаки FPV-дронов. Добравшись до ретранслятора, военнослужащий успешно произвел починку и оперативно восстановил связь.

Также в Минобороны РФ отметили смелые и решительные действия ефрейтора Василия Видишева, который находился на наблюдательном посту в тот момент, когда позиции российских войск подверглись атаке вражеских дронов-камикадзе.

Видишев отдал команду военнослужащим открыть огонь по дронам. Ефрейтор сам ликвидировал несколько беспилотников. Когда один из них не сдетонировал в воздухе, а упал на территории размещения российских позиций, Видишев добрался до дрона и лично обезвредил взрывное устройство.

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Ранее, 17 мая, в Минобороны РФ сообщали, что гвардии лейтенант Рустам Гильмияров командовал штурмовой группой ВС России и получил задачу взять под контроль опорный пункт ВСУ.

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