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Мерц исключил возможность отправки военных ФРГ на Украину

Мерц: никаких решений об отправке военных НАТО на Украину не принято
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Канцлер Германии Фридрих Мерц в субботу, 17 мая, заявил, что отправка военных стран НАТО или Евросоюза на Украину не рассматривается.

«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС на Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом. Мы сейчас работаем над прекращением огня», — заявил Мерц журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Он также добавил, что дискуссия о войсках на Украине в настоящее время полностью находится «вне какой-либо политической реальности».

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Ранее, 16 мая, Мерц опроверг планы по поставкам Украине крылатых ракет Taurus. По словам политика, это обусловлено «значительной подготовкой». При этом Мерц добавил, что Украине поставляют другие ракеты США.

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