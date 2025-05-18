В сербской Нише по инициативе Вучича прошел митинг
В центре сербского города Ниш, крупнейшего на юге страны, 17 мая по инициативе президента Сербии Александра Вучича прошел всенародный митинг — улицы перекрыты, везде жандармерия, усиленные наряды полиции и протестующие студенты.
«Сторонники действующей власти на автобусах смогли прорваться сквозь толпу протестующих только при помощи полиции. Центр третьего по размеру города Сербии — Ниш — перекрыт полностью. На улицах полно жандармерии, полиции и протестующих и тех, кто за Вучича», — описал обстановку в Ниш журналист «Известий» Сергей Петров.
К митингу призвал Вучич, обратившись к гражданам с соответствующей просьбой.
26 апреля «Известия» сообщили, что протесты сербских студентов в Нови-Саде поддерживают сотрудники других направлений, в том числе работники культуры, сельского хозяйства и иных движений и партий. К студенческим протестам присоединились также байкеры, которые охраняют точки митингов.