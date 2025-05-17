Психолог рассказала о причинах вступления в токсичные отношения

Внутри токсичных отношений часто царит напряжение, а партнеры не могут быть самими собой. Об этом в субботу, 17 мая, рассказала психолог Кристина Тищенко.

«Вы живете в тревоге больше, чем в спокойствии. Чаще боитесь, чем дышите. Вы теряете контакт с собой — уже не понимаете, кто вы, чего хотите, где ваши границы. Партнер контролирует, обесценивает, манипулирует», — объяснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, иногда мы сами долго отрицаем, что внутри отношений происходит что-то по-настоящему разрушительное. Когда люди оказываются в таких отношениях — это не про глупость и не про наивность, это про психику.

Многие научены с детства, что нужно потерпеть, что агрессия — это вовсе не опасность, а плохое настроение, недопонимание или что-то незначительное, объяснила Тищенко.

По словам психолога, выйти из токсичных отношений возможно, однако для этого нужно сначала признать наличие проблемы.

«Перестаньте ждать спасения. Да и вы не спасатель. Союз строится на взаимности, а не на надежде. В поисках волшебника, мы рискуем встретить сказочника», — подчеркнула психолог.

В марте клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, какие симптомы указывают на наличие депрессии. Она отметила, что первоначальную стадию депрессии можно выявить по ряду признаков. Например, если длительное время у человека плохое настроение, если его беспокоит бессонница, апатия или нежелание что-то делать, даже встать с кровати.