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Психолог рассказала о причинах вступления в токсичные отношения

Психолог Тищенко: с детства нас учат жить в токсичных отношениях
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Фото: Global Look Press/Uwe umstätter
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Внутри токсичных отношений часто царит напряжение, а партнеры не могут быть самими собой. Об этом в субботу, 17 мая, рассказала психолог Кристина Тищенко.

«Вы живете в тревоге больше, чем в спокойствии. Чаще боитесь, чем дышите. Вы теряете контакт с собой — уже не понимаете, кто вы, чего хотите, где ваши границы. Партнер контролирует, обесценивает, манипулирует», — объяснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, иногда мы сами долго отрицаем, что внутри отношений происходит что-то по-настоящему разрушительное. Когда люди оказываются в таких отношениях — это не про глупость и не про наивность, это про психику.

Многие научены с детства, что нужно потерпеть, что агрессия — это вовсе не опасность, а плохое настроение, недопонимание или что-то незначительное, объяснила Тищенко.

По словам психолога, выйти из токсичных отношений возможно, однако для этого нужно сначала признать наличие проблемы.

«Перестаньте ждать спасения. Да и вы не спасатель. Союз строится на взаимности, а не на надежде. В поисках волшебника, мы рискуем встретить сказочника», — подчеркнула психолог.

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