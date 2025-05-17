Die Welt рассказала о требовании НАТО увеличить численность военных ФРГ
Руководство НАТО настаивает на увеличении числа военнослужащих Германии до 240–260 тыс. человек. Об этом в субботу, 17 мая, сообщает немецкая газета Die Welt.
«Западный альянс оказывает давление на министерство обороны Германии. <…> Число солдат должно увеличиться на 60–80 тыс. по сравнению с ранее запланированным. Однако немецкие эксперты по безопасности опасаются, что им не удастся достичь даже собственных целевых показателей роста», — говорится в материале.
Одной из тем саммита НАТО, который пройдет в Гааге в конце июня, станет численность войск альянса, считает издание. При этом газета подчеркивает, что официального подтверждения данной информации нет.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы государства — члены Североатлантического договора увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП, а также тратили больше Вашингтона на поддержку Украины.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом, по итогам которого пообещал увеличить оборонные расходы альянса.