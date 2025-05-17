Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за три часа сбили семь украинских БПЛА
Мир
Сийярто призвал Украину прекратить угрозы суверенитету Венгрии
Мир
Карни сообщил о выделении $1,45 млрд на оказание военной помощи Украине
Мир
В Турции призвали Киев отказаться от отправки европейских военных на Украину
Мир
Посол США Кушнер обвинил Макрона в бездействии против антисемитизма
Мир
В Словакии указали на вред Украине из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»
Мир
Дуров указал на отсутствие доказательств его виновности
Мир
ЦИК Молдавии утвердил только два участка для голосования в России
Мир
Вэнс сообщил о фокусировке Трампа на расходящихся вопросах РФ и Украины
Мир
Спецпосланник Трампа Келлог совершил визит в Киев
Мир
CNN указал на присутствие пособницы Эпштейна на мероприятии Клинтонов в 2013 году
Мир
Лавров сообщил об уважении Трампа Россией из-за отстаивания им интересов США
Мир
В Никарагуа подсветили Национальный дворец культуры в цвета флага России
Мир
В Британии призвали смягчить санкции против РФ для достижения мира на Украине
Армия
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами
Мир
Экс-посол Франции Жерар Аро рассказал о конце западного господства и наивности Европы
Спорт
Кудерметова проиграла 149-й ракетке мира Чен в первом круге US Open

Die Welt рассказала о требовании НАТО увеличить численность военных ФРГ

Die Welt: НАТО настаивает на увеличении числа военнослужащих Германии
0
EN
Фото: ТАСС/Martin Schutt
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Руководство НАТО настаивает на увеличении числа военнослужащих Германии до 240–260 тыс. человек. Об этом в субботу, 17 мая, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Западный альянс оказывает давление на министерство обороны Германии. <…> Число солдат должно увеличиться на 60–80 тыс. по сравнению с ранее запланированным. Однако немецкие эксперты по безопасности опасаются, что им не удастся достичь даже собственных целевых показателей роста», — говорится в материале.

Одной из тем саммита НАТО, который пройдет в Гааге в конце июня, станет численность войск альянса, считает издание. При этом газета подчеркивает, что официального подтверждения данной информации нет.

Возвращай оружие: в НАТО заявили о необходимости новой военной доктрины
Запад рассматривает конфликт на Украине как лабораторию современной войны

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы государства — члены Североатлантического договора увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП, а также тратили больше Вашингтона на поддержку Украины.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом, по итогам которого пообещал увеличить оборонные расходы альянса.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025