Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Полиция Лондона арестовала второго мужчину, подозреваемого в поджогах недвижимости, принадлежащей премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом в субботу, 17 мая, сообщила вещательная корпорация Би-би-си (BBC).

«26-летний мужчина был арестован в субботу в лондонском аэропорту Лутон», — говорится в материале.

Сейчас он находится под стражей. Его обвиняют также в трех эпизодах: поджог автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожар в частном доме премьер-министра на той же улице и пожар по адресу, где Стармер проживал ранее.

Ранее, 15 мая, гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения по этому же делу. Он был арестован в Сиденхэме, юго-восточный Лондон, во вторник. 16 мая он предстал перед судом. Лавринович не сделал никаких заявлений, отмечает корпорация.

13 мая полиция Лондона начала расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В качестве меры предосторожности расследованием занимается контртеррористическая группа.