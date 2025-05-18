Число пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» увеличилось втрое

Сервис «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru с момента запуска в 2021 году посетили почти 1,7 млн человек, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С его помощью горожане ищут и бронируют книги, знакомятся с тематическими подборками, получают персональные рекомендации от искусственного интеллекта и узнают о ближайших событиях в городских библиотеках.

«Это удобный и полезный сервис, который стал привычным для многих москвичей. В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек — в три раза больше, чем за первый год работы», — рассказала Сергунина.

За время работы сервиса с его помощью москвичи забронировали свыше 800 тыс. книг самых разных жанров — от мемуаров и биографий исторических личностей до научной фантастики. Наиболее востребованы у москвичей произведения русских классиков — Льва Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького, Ивана Гончарова.

Основные функции сервиса находятся в разделах «Мои заказы», «Читаю сейчас» и «Избранное». Там в режиме онлайн можно отметить понравившееся издание и продлить срок хранения. А еще на интерактивной карте можно выбрать подходящую библиотеку. А нейросеть предлагает читателям индивидуальные подборки на основе их предпочтений.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, для бронирования и продления срока хранения книги читателям потребуется стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. Его можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке.