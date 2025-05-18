Реклама
Прямой эфир
Мир
В Аргентине более 7 тыс. человек эвакуированы из-за сильного наводнения
Мир
СМИ сообщили о возможном отдалении США от Украины и Израиля
Армия
Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР
Мир
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Мир
СМИ сообщили о 125 погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа
Общество
Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при аренде жилья
Мир
Запуск индийской ракеты PSLV-C61 закончился неудачей из-за технических проблем
Армия
Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Белгородской областью
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
Происшествия
В Приморье в бухте Емар обнаружили мертвого амурского тигра
Мир
В Португалии обвинили Францию в задержках поставок электроэнергии после блэкаута
Армия
Патрушев заявил о пресечении БФ провокаций со стороны недружественных стран
Мир
Папа римский Лев XIV официально вступил в должность
Мир
В Польше началось голосование на выборах президента
Армия
Силы ПВО уничтожили еще четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
Мир
Путин назвал создание условий для долгосрочного мира необходимым результатом СВО
Общество
В МВД рассказали о праве россиян поставить прочерк в паспорте вместо подписи

Число пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» увеличилось втрое

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сервис «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru с момента запуска в 2021 году посетили почти 1,7 млн человек, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С его помощью горожане ищут и бронируют книги, знакомятся с тематическими подборками, получают персональные рекомендации от искусственного интеллекта и узнают о ближайших событиях в городских библиотеках.

«Это удобный и полезный сервис, который стал привычным для многих москвичей. В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек — в три раза больше, чем за первый год работы», — рассказала Сергунина.

За время работы сервиса с его помощью москвичи забронировали свыше 800 тыс. книг самых разных жанров — от мемуаров и биографий исторических личностей до научной фантастики. Наиболее востребованы у москвичей произведения русских классиков — Льва Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького, Ивана Гончарова.

Основные функции сервиса находятся в разделах «Мои заказы», «Читаю сейчас» и «Избранное». Там в режиме онлайн можно отметить понравившееся издание и продлить срок хранения. А еще на интерактивной карте можно выбрать подходящую библиотеку. А нейросеть предлагает читателям индивидуальные подборки на основе их предпочтений.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, для бронирования и продления срока хранения книги читателям потребуется стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. Его можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025