В Подмосковье при ДТП на трассе М-8 погибли четыре человека
На федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье произошло столкновение грузового автомобиля с микроавтобусом, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 17 мая сообщила прокуратура Московской области.
«По предварительным данным, сегодня около 14 часов 30 минут на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «КамАЗ» и микроавтобуса марки «Мерседес», — написали в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что в результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. Водитель и один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сергиево-Посадская прокуратура взяла под контроль установление причин происшествия.
В тот же день ДТП с автобусом произошло на 36-м км федеральной трассы М-5 в Раменском районе Подмосковья. По данным региональной прокуратуры, на трассе произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем, позднее в них влетел автобус. При ДТП пострадали 14 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту столкновения было возбуждено уголовное дело.