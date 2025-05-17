Магнитная буря началась на Земле в субботу. Поток плазмы нарушил стабильность геомагнитного поля планеты, заявили специалисты центра погоды, сообщает телеканал «Известия». Пик геомагнитных колебаний пришелся на три часа утра по московскому времени. Интенсивность бури в это время достигла среднего уровня G2 по пятибалльной шкале. До понедельника планета будет находиться в зоне плотного потока солнечного ветра, добавили ученые. Возможны помехи со связью и сбои в работе спутниковых систем.

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