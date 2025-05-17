Росавиация признала жесткую посадку вертолета R66 в Подмосковье аварией

Росавиация классифицировала жесткую посадку частного вертолета Robinson R66 в Московской области как аварию. Об этом 17 мая сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Центрального МТУ Росавиации», — написал он в своем Telegram-канале.

В ходе расследования эксперты должны установить причины крушения и принять меры для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Подмосковья ранее в тот же день. Пилот в результате инцидента не пострадал, у воздушного судна зафиксированы механические повреждения. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.