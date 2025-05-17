Баржа столкнулась с опорой Императорского моста на Волге в Ульяновске
Баржа столкнулась с опорой Императорского моста на Волге в Ульяновске. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
По данным ведомства, теплоход «Капитан Соловьев», буксировавший баржу, допустил ее столкновение со второй опорой моста.
Повреждения, нанесенные мосту и судну, оказались незначительными, движение по мосту не перекрывалось.
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.
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