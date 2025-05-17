Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о подготовке разговора Путина и Трампа
Общество
Путин поручил реконструировать аэропорты Воркуты и Нарьян-Мара к 2030 году
Армия
Бойцы группировки «Центр» рассказали о зачистке Александрополя в ДНР
Общество
Экс-министра торговли Подмосковья Хубутию отправили под домашний арест
Происшествия
В Москве в результате ДТП на МКАД погиб мотоциклист
Мир
Глава Минкульта Любимова представит РФ на интронизации папы Льва XIV
Мир
Медведев предупредил о последствиях срыва мирных переговоров по Украине
Политика
Путин поручил обновить стратегию развития Арктической зоны
Общество
Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу ГТО
Мир
Эрдоган объявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море
Общество
Путин поручил разработать меры по введению запрета на пластик на Байкале
Происшествия
В Забайкалье за сутки ликвидированы девять природных пожаров
Мир
Трамп раскритиковал Walmart за повышение цен
Происшествия
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 14
Мир
Майя Санду проголосовала на президентских выборах в Румынии
Мир
Axios опубликовал аудиозапись показаний Байдена по делу о секретных документах
Мир
Трамп заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным 19 мая

Штурмовик рассказал про бой в Александрополе

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025