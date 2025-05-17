Мотоциклист сбил пешехода в центре Москвы

В центре Москвы мотоциклист сбил пешехода, перебегающего дорогу в неположенном месте. Об этом 17 мая сообщил источник «Известий».

Он уточнил, что инцидент произошел в районе Театрального проезда. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Ранее в этот день сообщалось, что в поселке Кугеси в Чувашии три человека, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в результате наезда легкового автомобиля Toyota RAV4 на пешеходный переход. Удалось установить, что водитель легковушки находился в трезвом состоянии.