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Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу ГТО

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Фото: ТАСС/Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Соответствующее распоряжение 17 мая опубликовано на официальном сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» лучше разъяснять вопросы получения социального налогового вычета в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг.

Кроме того, российский лидер поручил ввести налоговый вычет в связи с выполнением нормативов испытаний ГТО.

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Ранее, 18 февраля, замминистра спорта Забайкальского края Артур Акжигитов рассказал, что в регионе до конца 2025 года должны построить пять станций для сдачи ГТО и один умный стадион. Стадион откроют в поселке Вершино-Дарасунский, а комплексы ГТО — в Читинском и Могойтуйском районах, а также в Улетовском округе.

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