Западу следует помнить, что провал мирного процесса по Украине может приводить к эскалации конфликта. Об этом 17 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

По его словам, сами по себе мирные переговоры не всегда приводят к прекращению военных действий. Более того, они несут риски перехода конфликта на новый уровень.

«Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии <конфликта> с новым оружием и участниками», — написал Медведев в социальной сети X (бывш. Twitter).

Днем ранее глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров РФ и Украины в Стамбуле. По его словам, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.

Позднее, 17 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинцы не должны позволять странам НАТО сбить себя с истинного пути урегулирования текущего кризиса. Захарова отметила, что все конструктивные предложения на переговорах в Стамбуле, включая масштабный обмен военнопленными, исходили от российской стороны и президента РФ Владимира Путина.