Путин поручил разработать меры по введению запрета на пластик на Байкале
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о поэтапном введении запрета на пластиковую посуду и упаковку на Байкале. Соответствующее положение содержится в опубликованном 17 мая списке распоряжений главы государства правительству РФ по итогам совещания 14 апреля.
«О поэтапном введении в границах Байкальской природной территории запрета на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов, в том числе предусмотрев необходимость нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал», — говорится в документе на сайте Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта сообщил, что регионы России смогут получать субсидии на создание очистных сооружений вблизи Байкала. Он уточнил, что данная инициатива касается двух субъектов — Бурятии и Иркутской области. По его словам, эти меры позволят улучшить экологическое состояние Байкала.