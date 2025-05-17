Майя Санду проголосовала на президентских выборах в Румынии
Президент Молдавии Майя Санду проголосовала во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом 17 мая сообщил ее пресс-секретарь Игорь Захаров.
«Санду завершила свое участие в саммите Европейского политического сообщества Албании естественным жестом для любого заинтересованного гражданина: она проголосовала в посольстве Румынии в Тиране», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Уточняется, что Санду обладает молдавским и румынским гражданством.
Ранее, 13 мая, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ), бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) открыто вмешиваются в президентские выборы в Румынии. Политик напомнил, что ПДС в ноябре 2024 года на выборах в Румынии официально поддержала председателя Национал-либеральной партии (PNL) Николая Чукэ.