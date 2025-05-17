Путин поручил модернизировать энергетические объекты в России
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о модернизации энергетических объектов в России. Соответствующее положение содержится в опубликованном 17 мая списке распоряжений главы государства правительству РФ по итогам поездки в Мурманск.
«Рассмотреть вопросы: <...> о модернизации <...> объектов топливно-энергетического комплекса, складов горюче-смазочных материалов, в том числе путем предоставления государственной поддержки инвесторам, реализующим <...> проекты по модернизации таких объектов», — указано в документе.
Кроме того, Путин поручил правительству вместе с компанией «Газпром» до 2030 года обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов – Мурманск. Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Карелии Артур Парфенчиков.
Помимо этого, глава государства распорядился подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны. Правительству также было поручено до 1 июня 2025 года утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны. Одновременно в срок до 1 июня следует рассмотреть вопрос о создании инвестиционного фонда развития Арктики.