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Экс-министра торговли Подмосковья Хубутию отправили под домашний арест

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Фото: t.me/moscowcourts
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Тверской районный суд Москвы отправил бывшего министра торговли Московской области, предпринимателя Михаила Хубутию, под домашний арест. Об этом 17 марта сообщает корреспондент «Известий».

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутии Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, на срок один месяц 11 суток», — говорится в сообщении в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Московской области.

Уточняется, что суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в тот же день Хубутия добровольно явился в следственные органы и признался в нападении на свою экс-возлюбленную — предпринимательницу Юлию Ван.

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