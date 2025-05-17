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Путин поручил обновить стратегию развития Арктической зоны

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 17 мая поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития арктической зоны.

«Правительству РФ: представить предложения по актуализации положений указов президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 «Об Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года» и от 26 октября 2020 года № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», в том числе с учетом необходимости продления срока реализации названных Основ и Стратегии до 2050 года», — говорится документе на сайте Кремля.

Президент поручил правительству предусмотреть в реализуемых нацпроектах мероприятия по развитию арктической зоны. В частности, до 1 июля, поручено утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов арктической зоны.

Одновременно, в срок до 1 июня, следует рассмотреть вопрос о создании инвестиционного фонда развития Арктики. Ответственными за поручение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Дмитриев 27 марта анонсировал, что до конца текущего года будет создан инвестиционный фонд для развития Арктики. Он также подчеркнул интерес компаний из США к инвестициям в Арктику, в том числе к ряду российских технологий, включая проекты в области сжиженного природного газа (СПГ).

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