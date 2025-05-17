Путин поручил обновить стратегию развития Арктической зоны

Президент России Владимир Путин 17 мая поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития арктической зоны.

«Правительству РФ: представить предложения по актуализации положений указов президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 «Об Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года» и от 26 октября 2020 года № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», в том числе с учетом необходимости продления срока реализации названных Основ и Стратегии до 2050 года», — говорится документе на сайте Кремля.

Президент поручил правительству предусмотреть в реализуемых нацпроектах мероприятия по развитию арктической зоны. В частности, до 1 июля, поручено утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов арктической зоны.

Одновременно, в срок до 1 июня, следует рассмотреть вопрос о создании инвестиционного фонда развития Арктики. Ответственными за поручение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев 27 марта анонсировал, что до конца текущего года будет создан инвестиционный фонд для развития Арктики. Он также подчеркнул интерес компаний из США к инвестициям в Арктику, в том числе к ряду российских технологий, включая проекты в области сжиженного природного газа (СПГ).