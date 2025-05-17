Эрдоган объявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

В Черном море обнаружено крупное газовое месторождение с запасами 75 млрд куб. м. Об этом 17 мая сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле.

«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине «Гектепе-3». Объем — 75 млрд кубометров, экономическая ценность — $30 млрд», — заявил Эрдоган в речи, фрагмент которой был опубликован на его странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам турецкого лидера, данного объема газа может хватить для снабжения ресурсами всей территории страны в течение 3,5 года.

Политик добавил, что запасы оцениваются в $30 млрд.

Ранее, 5 марта, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев рассказал, что внутренний рынок демонстрирует рекордное потребление газа. По его словам, это стало одним из факторов, обеспечивших значительный рост поставок по газопроводу «Турецкий поток» в январе и феврале текущего года.