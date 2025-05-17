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В Забайкалье за сутки ликвидированы девять природных пожаров

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Фото: t.me/zabmchs
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В Забайкальском крае за минувшие сутки были ликвидированы девять возгораний сухой растительности на общей площади 28,5 га. Об этом 17 мая сообщило МЧС России по региону.

Наиболее крупный ландшафтный пожар был потушен северо-восточнее села Митрофаново. Огонь охватил территорию в 15 га.

Кроме того, были зафиксированы и ликвидированы 17 техногенных пожаров. В частности, в поселке Холбон произошло возгорание домашних вещей на площади 4 кв. м.

«В 10 км от экокурорта «Кука» самолет «Бе-200ЧС» за шесть раз сбросил 45 т воды на отдельные участки пожара», — дополнили в Telegram-канале ведомства.

Дотушивание очагов продолжает наземная группировка. Для препятствия огню с помощью спецтехники прокладываются противопожарные минерализованные полосы.

Горит оно всё огнем: Дальний Восток охватили лесные пожары
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Накануне сообщалось, что площадь лесного пожара на территории сельского поселения Сохондинское под Читой за восемь дней выросла в 400 раз — до 40 тыс. га. Прокурор Забайкальского края Александр Яновский ознакомился с работой субъектов пожаротушения, а также поручил подчиненным осуществить необходимые проверочные мероприятия.

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