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На севере Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве на Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

«На Ленинградском проспекте произошло возгорание на четвертом этаже многоэтажного дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — написали в Telegram-канале ведомства.

Пожар ликвидируют 32 сотрудника и девять единиц техники МЧС России.

По словам ведомства, на данный момент возгорание локализовано. Пожарные спасли из огня 11 человек, один из которых ребенок. Сведений о пострадавших не поступало.

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В городе Сельцо Брянской области ночью 17 мая произошло возгорание дома, в результате погибли двое мужчин и женщина. Пожарные обнаружили тела 57-летнего и 63-летнего мужчин и 65-летней женщины при разборе сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу дома и повредил всё имущество.

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