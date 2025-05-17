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Минздрав Газы сообщил о более 150 погибших при ударах Израиля за сутки

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
dzen
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В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли 153 человека, еще 459 получили ранения. Об этом 17 мая сообщило министерство здравоохранения палестинского эксклава.

«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 153 погибших (в том числе семь ранее извлеченных из-под завалов) и 459 пострадавших», — говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, часть пострадавших еще находятся под завалами и на дорогах. Бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до мест ударов.

В министерстве добавили, что общее число погибших с 7 октября 2023 года превысило 53,2 тыс. человек, число пострадавших —120,6 тыс. человек.

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Этим утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о планах расширить военную операцию в секторе Газа. Уточнялось, что израильские военные продолжают добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели более 100 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ. Среди прочего, израильская армия ударила по гражданскому автомобилю в эксклаве, при этом погибли четыре человека, в том числе три ребенка.

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