В Краснодаре собака укусила семилетнего ребенка за лицо

В Краснодаре собака напала на семилетнего мальчика, укусив за лицо. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Бочарникова. Покупатель держал собаку крупной породы на поводке, однако намордника у нее не было. Проходя мимо ребенка, собака неожиданно напала на ребенка, укусив его за лицо.

«Хозяева питомца никак не отреагировали на происшествие и покинули торговый зал», — говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ребенок не получил серьезных травм. Мальчику сделали первую дозу профилактической вакцины от бешенства. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем, по данному факту проводится проверка.

15 мая в городе Инта Республики Коми собаки на самовыгуле напали на ребенка. По данным Следственного комитета (СК) России, девочку спас прохожий.