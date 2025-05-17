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В Краснодаре собака укусила семилетнего ребенка за лицо

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Фото: t.me/mvd_23
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В Краснодаре собака напала на семилетнего мальчика, укусив за лицо. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Бочарникова. Покупатель держал собаку крупной породы на поводке, однако намордника у нее не было. Проходя мимо ребенка, собака неожиданно напала на ребенка, укусив его за лицо.

«Хозяева питомца никак не отреагировали на происшествие и покинули торговый зал», — говорится в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ребенок не получил серьезных травм. Мальчику сделали первую дозу профилактической вакцины от бешенства. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем, по данному факту проводится проверка.

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